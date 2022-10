Šéf FS J. Žežulka pred finančným výborom odmietol obvinenie z korupcie

Bratislava 20. októbra (TASR) - Prezident Finančnej správy (FS) SR Jiří Žežulka vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) pre financie a rozpočet odmietol obvinenie, že žiadal úplatok od spoločnosti Allexis. O podozrení z korupcie hovoril predseda opozičnej strany Smer–SD Robert Fico na základe údajne uniknutej e-mailovej korešpondencie medzi podnikateľom a kajúcnikom Michalom S. a jeho advokátkou. Žežulka upozornil najmä na časový nesúlad medzi údajným trestným činom a jeho nástupom do funkcie.



FS v roku 2020 dlhovala spoločnosti Allexis za faktúry vystavené od mája do novembra 2020 asi milión eur a Žežulka mal podľa e-mailov žiadať za preplatenie faktúr desať percent z ich hodnoty. Väčšinu faktúr však FS preplatila do 18. novembra 2020, pričom nový šéf FS nastúpil do funkcie až od začiatku decembra a informácie o tom, že sa má stať prezidentom FS, zverejnilo ministerstvo financií 19. novembra. Žežulka pritom zdôraznil, že proces úhrady faktúr na FS trvá okolo 20 dní a podlžnosti mala vtedy FS pre chýbajúce rozpočtové krytie aj voči ďalším dodávateľom.



Druhým obvinením je, že Žežulka sľúbil Michalovi S. podpísanie dodatkov k zmluvám so spoločnosťou Allexis za úplatok dva až päť miliónov eur. S podnikateľom sa však Žežulka podľa vlastných slov stretol prvýkrát v roku 2013 ešte ako pracovník českého finančného úradu a na Slovensku až 15 mesiacov po tom, čo malo prísť k údajnému rozhovoru. Rokovanie sa pritom uskutočnilo na riaditeľstve FS na žiadosť podnikateľa.



Podpredseda finančného výboru Ladislav Kamenický (Smer-SD) však Žežulkovu prezentáciu označil za predstavenie. Informácie o tom, že e-mailová korešpondencia, na základe ktorej podozrenie vzniklo, bola pozmenená, spochybnil s tým, že nie je sudca ani vyšetrovateľ. Vierohodnosť dôkazov by podľa neho mali vyšetriť orgány činné v trestnom konaní. Žežulka zdôraznil, že keď sa o obvinení dozvedel, podal sám na seba podnet. O výsledkoch vyšetrovania majú príslušníci FS informovať Národnú kriminálnu agentúru (NAKA).