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Šéf Gazpromu mal pracovné stretnutie so zástupcom nemeckej strany AfD
Nemecko sa ocitlo v hlbokej hospodárskej kríze a jedným z hlavných dôvodov sú vysoké náklady na energiu, ktoré zdražujú celú ekonomiku a nútia firmy sťahovať sa do zahraničia, uviedol Frohnmaier.
Autor TASR
Moskva 3. júna (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Gazprom Alexej Miller v stredu absolvoval pracovné stretnutie s poslancom nemeckého parlamentu Markusom Frohnmaierom, ktorý je zároveň podpredsedom parlamentnej skupiny strany Aliancia pre Nemecko (AfD). Schôdzka, ktorú iniciovala nemecká strana, sa uskutočnila na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF), oznámil ruský štátny plynárenský holding. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Strany diskutovali o situácii, ktorá vznikla na európskom trhu s energiou. Osobitná pozornosť bola venovaná Nemecku. Bolo konštatované, že úroveň naplnenia nemeckých podzemných zásobníkov plynu je v súčasnosti najnižšia za posledných päť rokov. Vzhľadom na súčasné trhové podmienky táto okolnosť mimoriadne sťažuje doplnenie zásob plynu do budúcej zimy,“ uviedol Gazprom v tlačovej správe.
Nemecko sa ocitlo v hlbokej hospodárskej kríze a jedným z hlavných dôvodov sú vysoké náklady na energiu, ktoré zdražujú celú ekonomiku a nútia firmy sťahovať sa do zahraničia, uviedol Frohnmaier.
„Rusko bolo najdôležitejším dodávateľom plynu a ropy. Preto sa musia všetky možnosti vrátiť na stôl vrátane opätovného uvedenia (plynovodu) Nord Streamu do prevádzky a obnovenia obchodných vzťahov s Ruskom. Našou úlohou je nekompromisne uprednostniť nemecké národné záujmy,“ zdôraznil predstaviteľ najsilnejšej nemeckej opozičnej strany.
Gazprom a Nemecko už v minulosti nadviazali konštruktívnu spoluprácu v energetickom sektore, pričom spoľahlivé dodávky ruského plynu prispievali k rozvoju nemeckého hospodárstva a priemyslu už desaťročia, poznamenal Miller
„Strany diskutovali o situácii, ktorá vznikla na európskom trhu s energiou. Osobitná pozornosť bola venovaná Nemecku. Bolo konštatované, že úroveň naplnenia nemeckých podzemných zásobníkov plynu je v súčasnosti najnižšia za posledných päť rokov. Vzhľadom na súčasné trhové podmienky táto okolnosť mimoriadne sťažuje doplnenie zásob plynu do budúcej zimy,“ uviedol Gazprom v tlačovej správe.
Nemecko sa ocitlo v hlbokej hospodárskej kríze a jedným z hlavných dôvodov sú vysoké náklady na energiu, ktoré zdražujú celú ekonomiku a nútia firmy sťahovať sa do zahraničia, uviedol Frohnmaier.
„Rusko bolo najdôležitejším dodávateľom plynu a ropy. Preto sa musia všetky možnosti vrátiť na stôl vrátane opätovného uvedenia (plynovodu) Nord Streamu do prevádzky a obnovenia obchodných vzťahov s Ruskom. Našou úlohou je nekompromisne uprednostniť nemecké národné záujmy,“ zdôraznil predstaviteľ najsilnejšej nemeckej opozičnej strany.
Gazprom a Nemecko už v minulosti nadviazali konštruktívnu spoluprácu v energetickom sektore, pričom spoľahlivé dodávky ruského plynu prispievali k rozvoju nemeckého hospodárstva a priemyslu už desaťročia, poznamenal Miller