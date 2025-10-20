< sekcia Ekonomika
Šéf Gazpromu očakáva, že globálna spotreba plynu dosiahne nový rekord
Autor TASR
Moskva 20. októbra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom očakáva, že svetová spotreba plynu tomto roku prekročí vlaňajšiu rekordnú úroveň a do roku 2030 vzrastie na 4,7 bilióna kubických metrov. Pre televíznu stanicu Rossija 24 to uviedol v pondelok generálny riaditeľ štátnej spoločnosti Alexej Miller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
