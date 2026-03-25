Šéf IEA je pripravený na ďalšie uvoľnenie rezerv ropy
Autor TASR
Tokio 25. marca (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol vyhlásil, že je „pripravený“ schváliť ďalšie uvoľnenie ropných rezerv, ak to bude potrebné na zmiernenie dosahu vojny na Blízkom východe na globálne dodávky. Povedal to v stredu počas návštevy Tokia, kde japonská premiérka Sanae Takaičiová požiadala IEA o dodatočné uvoľnenie „v prípade, že situácia bude pretrvávať“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Americko-izraelské útoky na Irán a následné reakcie Teheránu vrátane faktického uzavretia Hormuzského prielivu vážne narušili globálne dodávky ropy, čo vyvolalo obavy z rastúcich cien v Japonsku a v ďalších ázijských ekonomikách závislých od dovozu.
IEA už skôr oznámila, že jej členské krajiny uvoľnia 400 miliónov barelov ropy (barel = 159 litrov) zo svojich rezerv, aby zmiernili dosah vojny na Blízkom východe. Birol v stredu konštatoval, že toto množstvo predstavuje iba 20 % zásob agentúry. „Ak to bude potrebné, sme pripravení pokračovať, ale veľmi dúfam, že to nebude nutné,“ povedal.
Až 95 % japonského dovozu ropy prichádza z Blízkeho východu. Krajina začala minulý týždeň uvoľňovať ropu zo zásob súkromného sektora a vo štvrtok začne čerpať z vládnych rezerv.
