Šéf IEA varuje pred možným nedostatkom energie na budúcu zimu

Mníchov 19. februára (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol varoval pred možným nedostatkom dodávok energií na budúcu zimu, keďže na trh prichádza relatívne málo nového skvapalneného zemného plynu (LNG), zatiaľ čo jeho spotreba v Číne má tento rok rásť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európske vlády urobili za uplynulý rok veľa správnych rozhodnutí na zabezpečenie dodávok energií, ako napríklad vybudovanie ďalších terminálov na LNG, ktoré nahradili dodávky ruského plynu potrubím, povedal Birol v sobotu (18. 2.) na okraj výročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.



Európa však podľa neho mala tiež šťastie, keďže mierne zimné počasie stlmilo dopyt po plyne, zatiaľ čo oslabenie čínskej ekonomiky viedlo k prvému poklesu spotreby plynu v krajine za 40 rokov.



Pokiaľ ide o túto zimu, je tak možné povedať, že ak nedôjde k prekvapeniam na poslednú chvíľu, Európa by mala problémy s energiami zvládnuť, možno s nejakými "modrinami". Otázka však znie, čo sa stane na budúcu zimu, spýtal sa.



V tomto roku sa očakáva nárast produkcie LNG o 23 miliárd metrov kubických (m3). Ale zároveň aj pri čo i len malom zvýšení výkonu čínskej ekonomiky, ktorá uvoľňuje obmedzenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19, táto ázijská krajina pravdepodobne "zhltne" až 80 % z nárastu produkcie LNG, upozornil.



A tak, aj keď bude v Európe dostatok terminálov na dovoz LNG, nemusí byť dostatok plynu, ktorý by bolo možné doviezť. Budúca zima nebude preto jednoduchá a je pravdepodobné, že ceny plynu opäť stúpnu.



Pripomenul tiež, že aj napriek veľkému tlaku na rozvoj nových plynových polí potrvá roky, kým z nich začnú prúdiť dodávky. Domácnosti a firmy preto musia pokračovať v úsilí o zníženie spotreby plynu, zatiaľ čo produkcia obnoviteľnej energie musí rásť rýchlejšie.



Birol zároveň upozornil krajiny, ktoré sa rozhodli postupne ukončiť produkciu jadrovej energie, aby prehodnotili, či je na to najvhodnejší čas. Poukázal pritom na dočasné predĺženie prevádzky posledných nemeckých jadrových elektrární do apríla 2023, čo označil za krok správnym smerom. "Potrebujeme všetky zdroje energie, ktoré nám pomôžu cez ďalšiu zimu," dodal.