Šéf IEA vyzval na zastavenie investícií v oblasti zemného plynu

Paríž 23. novembra (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol očakáva, že situácia na svetovom trhu so zemným plynom sa v strednodobom horizonte zmierni. V nasledujúcich rokoch sa objaví ďalšia vlna dodávok skvapalneného zemného plynu a ceny okolo roku 2025 klesnú, uviedol v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vzhľadom na obrovský nárast dodávok, napríklad zo Spojených štátov a Kataru, by bolo veľkou chybou, keby štáty naďalej podporovali projekty v oblasti zemného plynu, uviedol Birol. Tí, ktorí naďalej investujú do nových plynových projektov, podľa neho riskujú, že svoje peniaze stratia.



Prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energií je možný a všetky potrebné technológie sú k dispozícii, chýba len politická vôľa, dodal Birol. Nie je možné chcieť na jednej strane dosiahnuť ciele parížskej klimatickej dohody a zároveň pokračovať vo využívaní fosílnych palív, zdôraznil šéf IEA.