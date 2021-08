Šéf japonskej diplomacie navštívil Irán, dôvodom bolo rokovanie

Teherán 22. augusta (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf sa v Teheráne stretol so svojím japonským rezortným kolegom Tošimicuom Motegim a diskutoval s ním o zmiernení napätia v blízkovýchodnom regióne. Informovala o tom agentúra DPA na základe nedeľnej správy iránskej tlačovej agentúry ISNA.



Obaja politici prebrali otázky bilaterálneho, regionálneho i medzinárodného charakteru, sumarizovala ISNA. Dvojdňová návšteva šéfa japonskej diplomacie v Teheráne je vôbec prvou cestou predstaviteľa Tokia do Iránu, odkedy sa tam novým prezidentom stal Ebráhím Raísí, a zároveň prvou od roku 2019, keď Irán navštívil vtedajší predseda japonskej vlády Šinzó Abe.



ISNA podčiarkla, že Motegi prišiel do Iránu na oficiálne Zarífovo pozvanie. Japonský minister zahrnaičných vecí sa okrem svojho rezortného partnera stretne počas dvoch dní pobytu v Islamskej republike aj s niekoľkými ďalšími poprednými iránskymi činiteľmi.



V roku 2019 sa vtedajší japonský premiér Šinzó Abe ako faktický sprostredkovateľ šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa v snahe zmierniť napätie medzi Washingtonom a Teheránom stretol s najvyšším iránskym vodcom ajatolláhom Alím Chameneím. Ajatolláh však vtedy uviedol, že nepovažuje Trumpa hodného za to, aby si s ním vymieňal posolstvá.



Iránu, ktorý je z blízkovýchodných krajín najťažšie postihnutý koronavírusovou epidémiou, darovalo Japonsko nedávno tri milióny vakcín Astrazeneca.