Šéf Klubu 500 ocenil úsilie o obnovenie tranzitu plynu

Bratislava 12. marca (TASR) - Klub 500 oceňuje snahu vlády Slovenskej republiky o zabezpečenie stabilných a cenovo dostupných dodávok plynu. Zároveň víta rozhodnutie Európskej únie (EÚ), ktoré podporilo požiadavku predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica (Smer-SD), aby bol umožnený tranzit plynu cez územie Ukrajiny. V stredu to uviedol predseda Klubu 500 a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták. Zároveň kritizoval systém tvorby cien elektriny, ktorá sa odvíja od najdrahších zdrojov.



"Politici, ktorí tvrdia, že Slovensko nemá rokovať o tranzite plynu cez Ukrajinu a že by sme mali nakupovať plyn inde za päť- až šesťnásobne vyššie ceny, ohrozujú slovenskú ekonomiku a nevedia, o čom hovoria. Ak chcú vidieť desaťtisíce až státisíce nezamestnaných v priebehu niekoľkých mesiacov, nech len pokračujú v týchto nezmyselných vystúpeniach," varoval Soták. Nereálne predstavy niektorých politikov o dodávkach plynu podľa neho ohrozujú konkurencieschopnosť Slovenska a celej Európy.



Každý občan Slovenskej republiky, každý politik a každý manažér by sa podľa šéfa Klubu 500 mal zamýšľať nad tým, ako môže zo svojej pozície pomôcť krajine, v ktorej sa ľudia chcú mať lepšie.



Zamestnávatelia z Klubu 500 veria, že sa vláde podarí obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu čo najskôr. Zároveň očakávajú, že vláda s rovnakou vážnosťou pristúpi aj k riešeniu otázky vysokých cien elektriny pre priemysel, pretože Klub 500 zásadne nesúhlasí so systémom cenotvorby elektriny tak, ako je nastavená. Rovnako ako je to pri plyne, vláda musí zabezpečiť dostatok cenovo dostupnej elektriny pre priemysel, a tým pre konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.



"Ak Európska únia nezabezpečí férové ceny energií - elektriny aj plynu - pre celý európsky priemysel, môže zabudnúť na prijímanie akýchkoľvek opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti. Dotácie, príkazy a zákazy nezabezpečia energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť Európy. EÚ sa v tomto smere musí zobudiť a byť oveľa aktívnejšia," zdôraznil Soták.



Dodal, že aj slovenskí predstavitelia v Európskom parlamente by mali aktívne presadzovať opatrenia na zabezpečenie energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Klub 500 očakáva, že Slovenská republika bude požadovať od EÚ konkrétne kroky na zabezpečenie stabilných a konkurencieschopných cien energií pre európsky priemysel. Príklady členských krajín ako Francúzsko či Taliansko podľa zamestnávateľov ukazujú, že vlády môžu aktívne prispieť k cenovej stabilite a podpore priemyslu.