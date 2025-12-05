< sekcia Ekonomika
Šéf koncernu BASF odmieta tvrdenia o deindustrializácii Nemecka
„Priemysel v Nemecku nezanikne,“ povedal Kamieth.
Autor TASR
Ludwigshafen 5. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ chemického koncernu BASF Markus Kamieth napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze v Nemecku odmieta tvrdenia o deindustrializácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Priemysel v Nemecku nezanikne,“ povedal Kamieth pre denník Handelsblatt. „Sme hospodársky priestor s vysokým podielom priemyslu na tvorbe pridanej hodnoty. To sa nezmení, aj keď tento podiel mierne poklesne,“ dodal. „Spoločnosti sa budú reštrukturalizovať, upravovať kapacity, ale aj výrazne investovať do nových oblastí,“ pokračoval manažér. Termín deindustrializácia odmietol ako nevhodný, „pretože naznačuje, že všetko by mohlo v určitom okamihu zmiznúť“. Zároveň šéf najväčšej chemickej spoločnosti na svete nepredpokladá bezprostredné oživenie najväčšej európskej ekonomiky.
„V súčasnosti predpokladáme, že v roku 2026 nedôjde k výraznému hospodárskemu oživeniu,“ priblížil. Kamieth pripravil reštrukturalizačný plán, ktorý zahŕňa predaj podnikov a uvedenie poľnohospodárskej divízie koncernu na burzu. Generálny riaditeľ najväčšieho chemického koncernu na svete zároveň odmietol obvinenie, že jeho spoločnosť príliš investuje v Číne, kde postavila obrovský závod za 8,7 miliardy eur. Zdôraznil, že v centrálnom závode v Ludwigshafene BASF investuje „viac ako kdekoľvek inde na svete - dokonca viac ako v Číne“.
