Šéf koncernu Eni navrhuje prehodnotiť zákaz dovozu ruského plynu do EÚ
Členské štáty EÚ koncom januára definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027.
Autor TASR
Miláno 13. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) by podľa generálneho riaditeľa talianskej energetickej skupiny Eni mala prehodnotiť svoje plány na postupný zákaz dovozu zemného plynu z Ruska. Nie je jasné, ako by EÚ dokázala nahradiť 20 miliárd kubických metrov plynu z Ruska, ktorý poskytuje elektrárňam nevyhnutnú flexibilitu pri výrobe elektrickej energie, povedal Claudio Descalzi na podujatí, ktoré zorganizovala v nedeľu (12. 4.) talianska vládna strana Liga. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Členské štáty EÚ koncom januára definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Nariadenie RePowerEU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu LNG a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy. Úplný zákaz nadobudne v prípade dovozu LNG účinnosť od 1. januára 2027 a pre dovoz potrubného plynu od jesene 2027, konkrétne od 30. septembra 2027, prípadne, ak nebudú splnené ciele pre skladovanie plynu, tak od 1. novembra 2027.
