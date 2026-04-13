Pondelok 13. apríl 2026
Šéf koncernu Eni navrhuje prehodnotiť zákaz dovozu ruského plynu do EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Miláno 13. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) by podľa generálneho riaditeľa talianskej energetickej skupiny Eni mala prehodnotiť svoje plány na postupný zákaz dovozu zemného plynu z Ruska. Nie je jasné, ako by EÚ dokázala nahradiť 20 miliárd kubických metrov plynu z Ruska, ktorý poskytuje elektrárňam nevyhnutnú flexibilitu pri výrobe elektrickej energie, povedal Claudio Descalzi na podujatí, ktoré zorganizovala v nedeľu (12. 4.) talianska vládna strana Liga. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.         

Členské štáty EÚ koncom januára definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Nariadenie RePowerEU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu LNG a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy. Úplný zákaz nadobudne v prípade dovozu LNG účinnosť od 1. januára 2027 a pre dovoz potrubného plynu od jesene 2027, konkrétne od 30. septembra 2027, prípadne, ak nebudú splnené ciele pre skladovanie plynu, tak od 1. novembra 2027.
