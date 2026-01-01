Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
< sekcia Ekonomika

Šéf koncernu E.ON vyzýva na zastavenie dotácií solárnych zariadení

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Majitelia strešných solárnych systémov, ktorí v Nemecku dodávajú elektrinu do siete, v súčasnosti dostávajú po dobu 20 rokov pevnú sumu za kilowatthodinu.

Autor TASR
Berlín 1. januára (TASR) - Generálny riaditeľ nemeckého energetického koncernu E.ON Leonhard Birnbaum vyzýva na zastavenie štátnych dotácii solárnych zariadení. Strešné fotovoltické systémy sa osvedčili na trhu a dotácie už nie sú potrebné, uviedol v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Rheinische Post. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Fotovoltika je zisková aj bez dotácií, čo je veľký úspech pre energetickú transformáciu, povedal Birnbaum. Šéf koncernu zároveň ocenil, že nemecké ministerstvo hospodárstva a energetiky plánuje zrušiť dotácie na nové malé solárne zariadenia. Príslušná ministerka Katherine Reicheová argumentuje, že tieto systémy sú z pohľadu spotrebiteľov rentabilné. Vládny kabinet kancelára Friedricha Merza zatiaľ v tejto otázke neprijal definitívne rozhodnutie.

Majitelia strešných solárnych systémov, ktorí v Nemecku dodávajú elektrinu do siete, v súčasnosti dostávajú po dobu 20 rokov pevnú sumu za kilowatthodinu.
.

Neprehliadnite

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica

Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej základ