Šéf koncernu Exxon vyzval na zrušenie smernice EÚ o udržateľnosti
V reakcii na kritiku zo strany podnikov a politických lídrov Európska komisia začiatkom tohto roka navrhla zmiernenie požiadaviek.
Autor TASR
Houston 18. septembra (TASR) - Americký ropný koncern Exxon stupňuje útoky proti legislatíve Európskej únie (EÚ) o udržateľnom podnikaní. Svoje obavy adresoval aj prezidentovi Donaldovi Trumpovi s tým, že nariadenie ho môže prinútiť k ďalšiemu obmedzeniu aktivít v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Smernicu o náležitej starostlivosti firiem v oblasti udržateľnosti (The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) schválila Únia minulý rok. Od väčších firiem pôsobiacich na spoločnom európskom trhu vyžaduje, aby kontrolovali, či ich dodávateľské reťazce nevyužívajú nútenú prácu alebo nepoškodzujú životné prostredie a aby v takom prípade prijali potrebné opatrenia. Sankcie zahŕňajú pokuty až do výšky 5 % ich globálneho obratu.
V reakcii na kritiku zo strany podnikov a politických lídrov Európska komisia (EK) začiatkom tohto roka navrhla zmiernenie požiadaviek. To však nebude stačiť, vyhlásil vo štvrtok generálny riaditeľ spoločnosti Exxon Darren Woods, ktorý v rozhovore pre Reuters vyzval na úplné zrušenie legislatívy. Woods uviedol, že o nariadení hovoril s Trumpom a ďalšími členmi jeho administratívy, ktorí tlmočili obavy týkajúce sa CSDDD v rámci obchodných rokovaní medzi Washingtonom a Bruselom.
„Pomaly sa sťahujeme z Európy,“ povedal Woods a dodal, že koncern už v regióne obmedzil svoje aktivity vzhľadom na byrokraciu, ktorá podľa neho bráni podnikaniu. Nová smernica by prinútila Exxon zohľadňovať environmentálne normy EÚ vo svojom podnikaní na celom svete a pokuta vo výške 5 % globálneho obratu by bola pre spoločnosť „zdrvujúca“, varoval šéf ropného koncernu.
Tržby najväčšieho amerického producenta ropy podľa agentúry Reuters dosiahli v minulom roku 339 miliárd dolárov (286,39 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1837 USD)
