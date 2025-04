Šéf lobistickej skupiny Medef sa obáva recesie v dôsledku ciel USA

Paríž 9. apríla (TASR) - Americké clá, ktoré prehlbujú globálnu obchodnú vojnu, môžu zasiahnuť hospodársky rast Francúzska a viesť k recesii. Vyhlásil to v stredu šéf francúzskej podnikateľskej lobistickej skupiny Medef Patrick Martin. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



„Samozrejme, že mám obavy,“ povedal Martin pre rádio RTL, keď sa ho pýtali na vplyv amerických ciel na firmy vo Francúzsku. „Rizikom je, že hospodársky rast sa zastaví, a že sa dostaneme do recesie,“ uviedol.



V stredu vstúpili do platnosti recipročné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa voči desiatkam krajín vrátane celej Európskej únie (EÚ), pričom clá pre Čínu sa zvýšili na masívnych 104 %. Trump tak vystupňoval globálnu obchodnú vojnu, keď sa pripravuje na rokovania s niektorými krajinami.



Šéf lobistickej skupiny Medef vyzval úrady, aby konali a podnikli kroky na zvýšenie konkurencieschopnosti francúzskych podnikov. „Musíme veľmi rýchlo konať, aby sme zlepšili konkurencieschopnosť francúzskych podnikov. To znamená chrániť spotrebu, najmä nepreťažovať daňových poplatníkov, domácnosti ani podniky,“ povedal Martin.



Francúzsky minister priemyslu Marc Ferracci pre rádio France Info na otázku o Martinovej požiadavke uviedol, že sa o tom diskutuje v parlamente a debata sa týka aj zníženia daní, najmä výrobných.



Ferracci pre zmenu v stredu vyzval francúzske spoločnosti, aby pozastavili svoje investície v Spojených štátoch vzhľadom na konflikty medzi Francúzskom i Európou a Trumpovou administratívou v súvislosti s clami. „Pozastavte svoje investície vzhľadom na tieto veľmi komplikované časy. Momentálne sme v situácii veľkého zmätku,“ povedal.



Ferracci, ktorý sa v utorok (8. 4.) stretol so zástupcami francúzskeho priemyslu, uviedol, že je prvoradé analyzovať pravdepodobný vplyv ciel na odvetvia, ako je letecký priemysel či výroba kozmetiky alebo luxusného tovaru, aby sa mohla „kalibrovať“ reakcia Európskej únie. Táto reakcia musí byť podľa neho „rázna a primeraná“, aby sa predišlo eskalácii, ktorá by zasiahla pracovné miesta.