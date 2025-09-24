< sekcia Ekonomika
Šéf Lufthansy hrozí pre vysoké náklady rušením ďalších letov z Nemecka
Vláda kresťanských a sociálnych demokratov v koaličnej dohode prisľúbila zníženie daní, poplatkov a odvodov špecifických pre leteckú dopravu
Autor TASR
Berlín 24. septembra (TASR) - Nemecký letecký prepravca Lufthansa hrozí pre rastúce náklady rušením ďalších spojení z domácich letísk. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
„Ak sa spojenia stanú nerentabilnými, budeme nútení obmedziť počet trás a presunúť lietadlá inde,“ uviedol v stredu generálny riaditeľ spoločnosti Jens Ritter v rozhovore pre mediálnu skupinu Funke. „Zoznam letísk, ktoré musíme posúdiť z obchodného hľadiska, je dlhý - Brémy, Drážďany, Kolín nad Rýnom, Lipsko, Münster, Norimberg, Stuttgart - aby sme vymenovali aspoň niektoré,“ priblížil.
Vláda kresťanských a sociálnych demokratov v koaličnej dohode prisľúbila zníženie daní, poplatkov a odvodov špecifických pre leteckú dopravu, ako aj zrušenie zvýšenia dane z leteckej dopravy, ktoré nadobudlo účinnosť v máji 2024, uviedol Ritter. Vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2026 však neplánuje žiadne úľavy pre lety z Nemecka, sťažoval sa šéf leteckej spoločnosti.
