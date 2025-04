Šéf LVMH Arnault: Krach colných rokovaní s USA bude vinou Bruselu

Paríž 17. apríla (TASR) - Ak Spojené štáty a Európska únia (EÚ) nenájdu riešenie v otázke ciel, bude to vina Bruselu, vyhlásil vo štvrtok Bernard Arnault, generálny riaditeľ francúzskej spoločnosti LVMH. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Je potrebné obnoviť voľný obchod so Spojenými štátmi a dôveru v obchod, povedal šéf skupiny, ktorá je najväčším výrobcom luxusných módnych tovarov na svete. „Ak Európa nebude schopná rokovať inteligentne, bude to mať dôsledky pre mnohé spoločnosti,“ pokračoval Arnault a dodal, že ak rokovania nevyústia do uspokojivého riešenia, „bude to vina Bruselu“.



Skupina LVMH vlastní značky Louis Vuitton, Moët Hennessy, Bulgari, Givenchy či Dior a približne štvrtinu svojich príjmov dosahuje v Spojených štátoch.



Arnault sa v januári zúčastnil na inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorému vyjadril pochvalu za jeho podporu podnikania a hospodárskeho rastu, uviedla agentúra Reuters. Odvtedy akcie LVMH klesli o 36 %, pričom ich ťahali nadol obavy investorov z Trumpovej obchodnej politiky a možnej recesie v Spojených štátoch.