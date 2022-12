Šéf maďarskej centrálnej banky očakáva infláciu na úrovni 15 až 18 %

Budapešť 5. decembra (TASR) - Inflácia v Maďarsku sa v budúcom roku môže pohybovať medzi 15 a 18 %, uviedol v pondelok guvernér Maďarskej národnej banky (MNB) György Matolcsy, pričom ostro kritizoval vládou stanovený cenový strop na pohonné látky či základné potraviny. Informovala o tom agentúra Reuters.



Maďarská centrálna banka podľa Matolcsyho upozorňovala na zlé kroky vlády v posledných mesiacoch, čím poukázal na cenové stropy, ktoré prinútili maloobchodníkov zvýšiť ceny iných produktov, ktorých sa cenový strop netýkal. To viedlo k posilneniu inflácie o 3 až 4 percentuálne body. V nebývalo ostrej kritike vládnych opatrení dodal, že "všetky cenové stropy by sa mali okamžite zrušiť".



Matolcsy pritom patril k spojencom premiéra Viktora Orbána a kritika vlády nebola u neho v minulosti zvykom. Situácia v Maďarsku sa však v dôsledku zastropovania cien začala komplikovať. Matolcsy poukázal na fakt, že cenové stropy viedli ľudí k zvyšovaniu spotreby, a to v období energetickej krízy, čo je podľa neho "absurdné". "Vládu sme na to upozorňovali niekoľkokrát," povedal guvernér centrálnej banky odkazujúc na ukončenie cenových stropov.



Miera inflácie v Maďarsku dosiahla v októbri 21,1 % a podľa ostatných odhadov centrálnej banky zo septembra by za celý rok mala zaznamenať 13,5 až 14,5 %. Údaje za november sa očakávajú vo štvrtok (8. 12.) a analytici oslovení agentúrou Reuters počítajú s tým, že inflácia sa zrýchli na 22,2 %. Ako Matolcsy dodal, inflácia je pre Maďarsko "nepriateľom číslo jeden" a centrálna banka bude proti nej bojovať všetkými dostupnými prostriedkami.