Šéf Mercedes-Benz sa vyslovil proti zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Európa nepotrebuje konkrétne dátumy a mala by sa skôr zamerať na zlepšovanie podmienok pre rozvoj elektromobility, zdôraznil.
Autor TASR
Berlín 11. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz sa vyslovil proti plánovanému zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii od roku 2035. Ak po tomto dátume nebudú povolené nové vozidlá so spaľovacími motormi, hrozí kolaps európskeho automobilového trhu, uviedol Ola Källenius v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Možno tiež očakávať, že krátko pred zavedením zákazu prudko vzrastie dopyt po vozidlách s klasickým pohonom, „čo vôbec neprospeje klíme“, poznamenal Källenius, ktorý je zároveň prezidentom Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). Európa nepotrebuje konkrétne dátumy a mala by sa skôr zamerať na zlepšovanie podmienok pre rozvoj elektromobility, zdôraznil.
EÚ by mala v druhom polroku tohto roka opätovne posúdiť svoje predpisy v oblasti ochrany klímy. Automobilové odvetvie nalieha na ďalšie ústupky po tom, ako už bola predĺžená lehota na splnenie prísnejších emisných limitov.
