Šéf NATO zdôraznil význam nórskeho plynu pre Európu

Bergen 17. marca (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas piatkovej návštevy vrtnej plošiny v Severnom mori zdôraznili význam nórskeho zemného plynu pre energetickú bezpečnosť Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nórsko zvýšilo vývoz plynu do Európy po tom, ako Rusko v reakcii na európsku podporu Ukrajiny v jej konflikte s Moskvou obmedzilo dodávky plynu do Európskej únie o 80 %. "Naozaj nám to pomohlo prežiť zimu, sme za to vďační," povedala von der Leyenová.



Stoltenberg v príhovore na najväčšej svetovej vrtnej plošine pre ťažbu zemného plynu poukázal na zvýšenú prítomnosť NATO v Severnom mori, Baltskom mori a v ďalších lokalitách.



"V nebezpečnejšom svete, v nepredvídateľnejšom svete, je ešte dôležitejšie, aby sme stáli pri sebe a zabezpečili infraštruktúry tohto druhu, ktoré sú mimoriadne dôležité pre naše ekonomiky, pre náš každodenný život a taktiež pre našu bezpečnosť," povedal Stoltenberg. EÚ a NATO zintenzívnili úsilie o ochranu svojej kritickej infraštruktúry po vlaňajších bombových útokoch na plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori.



Nálezisko plynu Troll obsahuje približne 40 % nórskych zásob suroviny. Vrt Troll A po zvýšení dodávok zabezpečuje približne 30 % až 40 % nórskych vývozov do Európy, čo predstavuje asi 10 % jej spotreby, uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Store, ktorý sa rovnako zúčastnil na návšteve vrtnej plošiny.