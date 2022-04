Šéf nemeckého koncernu E.ON odmieta embargo na ruský plyn

Essen 19. apríla (TASR) - Šéf nemeckej energetickej spoločnosti E.ON varuje pred zákazom dovozu ruského plynu. Ak by k tomu došlo, problém by nemalo iba Nemecko, ale celá Európa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na informácie denníka Handelsblatt.



"Takýto krok by neznamenal veľké škody iba pre Nemecko. Obrovské problémy by spôsobil celej Európe," povedal v utorok pre Handelsblatt šéf E.ON Leonhard Birnbaum. Poukázal napríklad na to, že Slovensko je takmer úplne závislé od dodávok ruského plynu a Česko a Rakúsko dovážajú väčšinu zemného plynu z Ruska.



Zároveň varoval, že Nemecko nemôže na problém pozerať ako na národnú záležitosť. "Ak si myslíme, že si zabezpečíme dodávky pre seba a nebudeme sa starať o iné krajiny, povedie to k rozpadu Európskej únie," povedal Birnbaum. V tejto súvislosti uviedol, že podporuje nesúhlas nemeckej vlády uvaliť embargo na dovoz ruského plynu. Podľa neho je tento prístup "správny a zodpovedný".



Pred tromi týždňami Birnbaum uviedol, že na získanie nezávislosti od ruského plynu bude Nemecko potrebovať približne tri roky. To je obdobie potrebné na zabezpečenie si dostatočného objemu alternatívnych dodávok. "Ak sa nám to podarí skôr, tak to bude fajn, určite to však nebude otázka troch mesiacov," dodal šéf E.ON.