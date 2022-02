Šéf nemeckej centrálnej banky očakáva infláciu v roku 2022 nad 4 %

Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Nový šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel očakáva, že miera inflácie v krajine bude v roku 2022 vyššia ako 4 %. To vyvolá ďalší tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), aby v reakcii na prudko rastúce ceny sprísnila svoju menovú politiku.



"Odborníci Bundesbank v súčasnosti očakávajú, že inflácia bude v roku 2022 výrazne nad 4 %," povedal Nagel v rozhovore pre nemecký týždenník Zeit.



Inflácia v najväčšej ekonomike eurozóny v priebehu vlaňajška rástla a za celý rok dosiahla v priemere 3,1 %. To je vysoko nad 2-% cieľom ECB, informuje TASR, ktorá správu prevzala od AFP.



Nagelova prognóza je vyššia ako oficiálna predpoveď nemeckej vlády, ktorá očakáva infláciu na úrovni 3,3 % za celý rok 2022. A je tiež vyššia ako predchádzajúci odhad Bundesbank, v ktorom počítala s infláciou na úrovni 3,6 %.



Vývoj inflácie v najväčšej európskej ekonomike bude mať významný vplyv na eurozónu, kde inflácia v januári nečakane vzrástla na 5,1 % a dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku záznamov menového bloku v roku 1997.



Toto šokujúce číslo zverejnené deň pred zasadnutím ECB vyvolalo tlak na inštitúciu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, aby nasledovala ostatné centrálne banky pri zvyšovaní úrokových sadzieb.



Na stretnutí Rady guvernérov ECB, ktoré bolo Nagelovým prvým od nástupu do úradu začiatkom roka, banka úroky nezmenila a ponechala bez zmeny aj plány na postupné znižovanie programu nákupu dlhopisov euroregiónu.



Prezidentka ECB Christine Lagardeová však na svojej následnej tlačovej konferencii nezopakovala predchádzajúce tvrdenie, že zvýšenie sadzieb je v tomto roku "veľmi nepravdepodobné". Namiesto toho povedala, že ECB nebude konať unáhlene a zvolí si prístup závislý na údajoch.



ECB dlhodobo udržiava úrokové sadzby na rekordných minimách vrátane zápornej depozitnej sadzby, ktorú účtuje finančným inštitúciám, keď si "zaparkujú" svoju hotovosť cez noc v centrálnej banke.



"Ak sa tento obraz do marca nezmení, budem obhajovať normalizáciu menovej politiky na nasledujúcom zasadnutí ECB," povedal Nagel.



"Prvým krokom je ukončenie čistých nákupov v priebehu roku 2022," povedal šéf Bundesbank s odkazom na program nákupu dlhopisov, ktorý je jej hlavným nástrojom ECB v boji proti kríze, pričom cieľom udržiavania nízkych nákladov na pôžičky je podporiť hospodársky rast. "Potom by mohli úrokové sadzby stúpnuť už v tomto roku."



Nagel sa svojimi komentármi zaradil medzi tzv. jastrabov, teda stúpencov tvrdej línie v rámci Rady guvernérov. Prevzal tak štafetu od svojho predchodcu Jensa Weidmanna, hlavného zástancu prísnejšej menovej politiky.



"Podľa môjho odhadu budú ekonomické náklady výrazne vyššie, ak budeme konať príliš neskoro, než keby sme konali skôr," povedal Nagel.