< sekcia Ekonomika
Šéf nemeckej centrálnej banky odmietol repatriáciu zlatých rezerv
Agresívny postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa voči európskym krajinám v spore o Grónsko vyvolal diskusiu o tom, či sú nemecké rezervy v New Yorku bezpečné.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. januára (TASR) - Šéf nemeckej centrálnej banky nevidí dôvod na repatriáciu nemeckých zlatých rezerv z amerického Federálneho rezervného systému (Fed). „Nepochybujem o tom, že naše zlato je vo Fede v New Yorku bezpečne uložené,“ povedal pre stredajšie vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung guvernér Bundesbank Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Agresívny postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa voči európskym krajinám v spore o Grónsko vyvolal diskusiu o tom, či sú nemecké rezervy v New Yorku bezpečné. Predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre obranu Marie-Agnes Strack-Zimmermannová nedávno vyzvala nemeckú vládu, aby zlato repatriovala. „V čase rastúcej globálnej neistoty a za nepredvídateľnej politiky prezidenta USA Trumpa už nie je prijateľné, aby približne 37 % nemeckých zlatých rezerv, viac ako 1230 ton, bolo uložených v trezoroch Federálneho rezervného systému v New Yorku,“ povedala pre časopis Spiegel.
Nemecko má druhé najväčšie zlaté rezervy na svete po USA. V závere roka 2024 boli v objeme približne 3352 ton. Podľa Bundesbank je viac ako polovica rezerv uložená vo vlastných trezoroch nemeckej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom a zvyšok je v trezoroch Fedu v New Yorku a Bank of England v Londýne. Joachim Nagel poznamenal, že nemecká centrálna banka pravidelne posudzuje skladovanie zlatých rezerv a poukázal na to, že pred desiatimi rokmi presunuli 300 ton z New Yorku do Frankfurtu.
Agresívny postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa voči európskym krajinám v spore o Grónsko vyvolal diskusiu o tom, či sú nemecké rezervy v New Yorku bezpečné. Predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre obranu Marie-Agnes Strack-Zimmermannová nedávno vyzvala nemeckú vládu, aby zlato repatriovala. „V čase rastúcej globálnej neistoty a za nepredvídateľnej politiky prezidenta USA Trumpa už nie je prijateľné, aby približne 37 % nemeckých zlatých rezerv, viac ako 1230 ton, bolo uložených v trezoroch Federálneho rezervného systému v New Yorku,“ povedala pre časopis Spiegel.
Nemecko má druhé najväčšie zlaté rezervy na svete po USA. V závere roka 2024 boli v objeme približne 3352 ton. Podľa Bundesbank je viac ako polovica rezerv uložená vo vlastných trezoroch nemeckej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom a zvyšok je v trezoroch Fedu v New Yorku a Bank of England v Londýne. Joachim Nagel poznamenal, že nemecká centrálna banka pravidelne posudzuje skladovanie zlatých rezerv a poukázal na to, že pred desiatimi rokmi presunuli 300 ton z New Yorku do Frankfurtu.