Šéf Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory vyzýva na reformy
Autor TASR
Berlín 23. decembra (TASR) - Nemecku hrozí dlhodobý ekonomický úpadok, ak sa rýchlo nezrealizujú štrukturálne reformy, vyhlásil šéf Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Peter Adrian, pričom poukázal na oslabujúce sa investície a rastúcu nezamestnanosť. „Ak nebudeme riešiť štrukturálne výzvy a nezavedieme správne reformy, máme malú šancu opäť dosiahnuť udržateľný a silný rast,“ povedal pre agentúru DPA.
Šéf DIHK zároveň varoval, že dlhotrvajúca slabosť najväčšej európskej ekonomiky znižuje fiškálny „manévrovací priestor“ spolkovej vlády. „Preto musíme teraz jednoznačne a dôsledne vysielať všetky signály v prospech hospodárskeho rastu,“ uviedol.
Nemecká ekonomika sa v rokoch 2023 a 2024 zmenšila. Za tento rok sa predpokladá minimálny rast hrubého domáceho produktu a nijaké významné oživenie hospodárstva krajiny sa neočakáva ani v budúcom roku.
„Len v priemysle sme za jediný rok stratili ďalších 170.000 pracovných miest,“ konštatoval Adrian. „Kapitálové investície klesli späť na úroveň roku 2015. To znamená, že sme z hľadiska investícií stratili desaťročie,“ poznamenal. Investičná aktivita je pritom kľúčovým ukazovateľom podnikateľskej dôvery a budúceho rastu, dodal. Predseda DIHK zároveň upozornil, že nemecké investičné prostredie nie je medzinárodne konkurencieschopné, a poukázal na nemecký priemysel základných surovín, ktorý zápasí s vysokými nákladmi na energie.
