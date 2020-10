Šéf OECD A. Gurría vyzval priemyselné krajiny na zvýšenie spolupráce

Paríž 26. októbra (TASR) - Šéf Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Angel Gurría vyzval priemyselné krajiny, aby v koronakríze intenzívnejšie spolupracovali. Členské štáty OECD síce už prijali množstvo opatrení a ohlásili vysoké investície do zelených projektov a digitalizácie, to však stále nestačí, podľa Gurríu je potrebná multilaterálna odpoveď na aktuálnu krízu.



Gurría pri otvorení niekoľkodňových diskusií vysokopostavených politikov označil pandémiu nového koronavírusu za najhoršiu zdravotnú krízu poslednej doby, ktorá neušetrila žiadnu krajinu, pričom žiadna krajina ju nemôže prekonať sama. V tomto roku sa počíta s poklesom svetovej ekonomiky o 4,5 %, potvrdil Gurría aktuálnu prognózu OECD. To znamená najhoršiu recesiu v dejinách OECD. Globálna ekonomika by sa mala dostať na predkrízovú úroveň až v roku 2022.



Gurría vyzval členské štáty, aby využili svoj fiškálny priestor na podporu rastu. Krajiny už v rámci doteraz prijatých opatrení na zmiernenie ekonomických následkov pandémie a udržanie zamestnanosti výrazne zvýšili svoje deficity a dlh.