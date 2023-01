Šéf OPEC-u je v otázke globálnej ekonomiky opatrne optimistický

Davos 17. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) je "opatrne optimistický", pokiaľ ide o vyhliadky globálnej ekonomiky, keďže oživenie dopytu po rope v Číne zmierňujú známkami nestability inde vo svete. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Haísám Ghais v utorok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose v rozhovore pre televíziu Bloomberg skonštatoval, že vidí "zelené výhonky", keďže Peking ukončil blokády spojené s ochorením COVID-19, ktoré brzdili ekonomiku. "Sme optimistickí, ale sme opatrne optimistickí," vyhlásil.



Ceny ropy majú za sebou neistý štart do roku 2023, keďže obchodníci zvažujú, či Čína dokáže úspešne znovuotvoriť svoju ekonomiku po takmer troch rokoch prísnych antivírusových opatrení. A zatiaľ čo sa cestovanie zotavuje, ázijská krajina čelí nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19.



Ropný kartel a jeho partneri z 23-člennej aliancie OPEC+ minulý rok oznámili výrazné zníženie produkcie, aby zabránili prepadu trhu s ropou do prebytku. Koalícia je pripravená urobiť "čokoľvek" na udržanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom v tomto roku, povedal Ghais.



Začiatkom februára sa stretnú kľúčoví ministri OPEC+, aby posúdili podmienky na trhu, ale je príliš skoro povedať, ako by sa mohli rozhodnúť, uviedol šéf kartelu.



Experti na Wall Street vidia priestor pre rast cien ropy, pričom banka Goldman Sachs Group považuje Čínu za hnací motor zdražovania komodít v roku 2023.



"Máme príbeh o dvoch rôznych trhoch," povedal Ghais. Poukázal pritom na potenciálne spomalenie vyspelých ekonomík, ktoré je stále najväčším problémom, a zároveň na zrýchlenie rastu v Ázii. Predpovedá tak oživenie, možno nie teraz, ale o pár mesiacov.



Podľa Ghaisa je predčasné hovoriť, či OPEC+ musí reagovať na potenciálne straty dodávok z Ruska, ktoré je členom aliancie a čelí medzinárodným sankciám po invázii na Ukrajinu.



Minuloročné rozhodnutie OPEC+ o znížení produkcie posilnilo jeho voľnú kapacitu, ale zvyšok priemyslu musí investovať viac, aby uspokojil budúci dopyt, upozornil.



Dlhodobé vyhliadky dopytu po rope zostávajú pozitívne a v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí budú potrebné investície do nových dodávok vo výške 12,1 bilióna USD (11,19 bilióna eur), uzavrel Ghais.



(1 EUR = 1,0812 USD)