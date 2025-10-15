Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šéf OPEC vyzval na viac investícií do ropného a plynárenského sektora

Podľa neho bude ropa tvoriť z energetického mixu v roku 2050 zhruba 30 %. Zároveň dodal, že dopyt po primárnych energiách vzrastie do roku 2050 o 23 %.

Moskva 15. októbra (TASR) - Ropný a plynárenský sektor potrebujú zvýšiť objem investícií, keďže ropa sa na energetickom mixe bude aj v ďalšom štvrťstoročí podieľať vysokým percentom. Uviedol to v stredu na energetickej konferencii v Moskve generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Haitham Al-Ghaís. Informovala o tom agentúra Reuters.

Rast ekonomiky, počtu obyvateľov a urbanizácia znamenajú jasný signál, že svet bude potrebovať omnoho viac energie, než spotrebováva v súčasnom období,“ povedal Haitham Al-Ghaís. Podľa neho bude ropa tvoriť z energetického mixu v roku 2050 zhruba 30 %. Zároveň dodal, že dopyt po primárnych energiách vzrastie do roku 2050 o 23 %.

Prognózy zo strany OPEC, čo sa týka budúceho dopytu, sú zvyčajne optimistickejšie než v prípade iných inštitúcií a skupín. Štáty OPEC totiž na rozdiel od ďalších medzinárodných inštitúcií počítajú s pomalšou energetickou transformáciou. Napríklad Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) odhaduje, že dopyt po rope dosiahne svoje maximum v roku 2029.
