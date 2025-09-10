< sekcia Ekonomika
Šéf policajných odborárov Jakubík kritizuje časť konsolidácie
Kamenický v utorok (9. 9.) odprezentoval tretí konsolidačný balíček. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Predseda Odborového zväzu polície v SR Peter Jakubík kritizoval časť konsolidačného balíka týkajúcu sa zmrazenia platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) podľa neho „pozabudol“, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí kolektívna zmluva, ktorá na rok 2026 sľubuje valorizáciu platov o päť percent.
„Ja by som veľmi odporučil vláde, ktorá bude zasadať a ktorá bude schvaľovať tento konsolidačný balíček, aby neschválila túto časť konsolidačného balíka, ale aby dohodu, ktorú uzavrela medzi sociálnymi partnermi, dodržala. Pretože si myslím, že ľudia už nemajú čo stratiť a ulice budú plné,“ vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.
