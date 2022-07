Šéf poľskej centrálnej banky: Nemecko tlačí Poliakov do eurozóny

Varšava 9. júla (TASR) - Guvernér poľskej centrálnej banky Adam Glapinski tvrdí, že Nemecko vyvíja tlak na Poľsko, aby prijalo európsku jednotnú menu. Zároveň dodal, že počas jeho vedenia centrálnej banky Poľsko do eurozóny nevstúpi. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a PAP.



Glapinski, ktorý bol v máji zvolený na druhé 6-ročné obdobie vo funkcii šéfa Národnej banky Poľska, dlhodobo odmieta vstup krajiny do eurozóny. Aj v piatok (8. 7.) na tlačovej konferencii uviedol, že dokiaľ bude on šéfom centrálnej banky, Poliaci euro neprijmú.



"Je potrebné, aby sme realizovali vlastnú menovú politiku," povedal Glapinski s tým, že to umožní Poľsku udržať si ekonomický rast a zamestnanosť. Reagoval tak na kritiku od šéfa najväčšej opozičnej strany Donalda Tuska, ktorý v minulých dňoch obvinil Glapinského zo zodpovednosti za najvyššiu infláciu za posledné štvrťstoročie a zároveň naznačil, že Glapinski mohol byť na druhé funkčné obdobie zvolený nezákonne. Podľa Glapinského Tusk "klame" a za útokmi voči nemu sú pravdepodobne ľudia, ktorí sa snažia presadiť, aby sa Poľsko vzdalo zlotého.



"Jeden z našich susedov vyvíja obrovský tlak, aby Poliaci prijali euro a pomohli vytvoriť európsky superštát," vyhlásil Glapinski s tým, že "nespokojnosť stúpencov druhej cesty, teda pridania sa k nemeckej družine, vyplýva z toho, že jeho opätovným zvolením za šéfa centrálnej banky sa táto možnosť na určité obdobie zablokovala".



Agentúra Bloomberg zároveň uviedla, že podľa guvernéra by prijatie eura mohlo Poľsku znemožniť nákup najmodernejšej vojenskej techniky od USA. Prečo by euro malo byť v tomto smere problémom, Glapinski nevysvetlil.