Šéf PPA odmietol tvrdenia, že získal dotáciu pre farmu a porušil zákon
Bratislava 16. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko odmietol ako nepravdivé tvrdenia Nadácie Zastavme korupciu (NZK) o tom, že v minulosti pred nástupom do súčasnej pozície získal dotáciu pre rodinnú farmu napriek porušeniam zákona o verejnom obstarávaní. Ako v pondelok informoval, Ministerstvo hospodárstva (MH) SR síce v roku 2021 schválilo príspevok vo výške takmer 113.000 eur na inovatívne technológie, ale neskôr od zmluvy odstúpil a žiadne peniaze nezískal.
„V roku 2021 som mal schválený projekt z ministerstva hospodárstva. Bol som poľnohospodár a v roku 2023 som sa dohodol s ministerstvom hospodárstva na odstúpení od zmluvy od tohto projektu,“ uviedol Čepko. Zdôvodnil to tým, že s uvedeným ministerstvom bola v tom čase extrémne ťažká komunikácia, tak tento projekt nerealizoval. Podľa neho preto nezrealizoval žiadne verejné obstarávanie ani ho tak neporušil a nedostal žiadne peniaze. Podľa neho mu to MH následne aj písomne potvrdilo.
Čepko poznamenal, že na platobnej agentúre nemá žiadnu kauzu. „Ak ju náhodou budem mať, môžete ma pranierovať, budem prvý, ktorý bude niesť zodpovednosť. Nenechám si však poškodzovať svoje meno,“ dodal. Z tohto dôvodu spomínanú nadáciu a všetky médiá žiada o verejné ospravedlnenie a zároveň bude žiadať o nemajetkovú ujmu vo výške 30.000 eur. „A v prípade, ak budem úspešný, tak venujem tieto peniaze na charitu,“ dodal Čepko.
