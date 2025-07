Šéf Rheinmetallu vyzval na rýchly vývoja pozemného bojového systému

Unterluess 24. júla (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger vyzval na zrýchlenie vývoja nemecko-francúzskeho pozemného bojového systému novej generácie MGCS. „Chceme spoločne zrýchliť vývoj hlavného pozemného bojového systému. To si želajú politici, ale aj priemysel,“ povedal počas návštevy nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa a jeho francúzskeho rezortného kolegu Sébastiena Lecornua.



Rheinmetal spoločne s partnerskými podnikmi Thales a KNDS v najbližších mesiacoch vypracuje koncepciu výroby ako ďalší krok na ceste k prototypu, dodal Papperger. Lecornu sa počas návštevy areálu Rheinmetalli v obci Südheide v spolkovej krajine Dolné Sasko zaujímal najmä o nové technológie, napríklad o konektivitu a bezpilotné riadenie. „Som pevne presvedčený, že to nebola posledná návšteva francúzskeho ministra obrany u nás,“ povedal Papperger.



Systém MGCS (Main Ground Combat System) by nemal pozostávať len z jedného vozidla, ale zo systému vozidiel s posádkou aj bez posádky. Jeho súčasťou majú byť aj drony na ochranu i ďalšie bezpilotné systémy, pričom sa využije tiež umelá inteligencia a laserová technológia. Nemecko a Francúzsko sa v roku 2017 dohodli na spoločnom vývoji bojového tanku novej generácie ako nástupcu francúzskych tankov Leclerc a nemeckých tankov Leopard po roku 2035.