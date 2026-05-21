Šéf ropného koncernu ADNOC varoval pred dôsledkami vojny s Iránom
Zároveň varoval, že globálne strategické ropné rezervy sú nebezpečne nízke.
Autor TASR
Washington/Abú Zabí 21. mája (TASR) - Šéf štátneho ropného koncernu Spojených arabských emirátov ADNOC, Sultán Ahmed Ál-Džábir, varoval pred drastickými a dlhodobými dôsledkami útokov na svoju krajinu v súvislosti s vojnou s Iránom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Ál-Džábir na podujatí amerického think-tanku Atlantic Council zdôraznil, že globálny dopyt po energiách v budúcnosti výrazne vzrastie, v neposlednom rade v dôsledku rozvoja umelej inteligencie.
Ál-Džábir, ktorý šéfuje aj investičnej firme XRG a je ministrom priemyslu SAE, odsúdil nedávne útoky dronmi a raketami, ktoré zasiahli aj civilné ciele, vrátane jadrovej elektrárne Barakah. Útok bol podľa neho nezákonný a nevyprovokovaný.
„Bez ohľadu na to, či bol vykonaný priamo alebo prostredníctvom zástupcov, išlo o teroristický čin,“ uviedol Ál-Džábir. Ekonomické dôsledky vojny a blokády Hormuzského prielivu sú podľa neho obrovské.
„Aj keby sa tento konflikt skončil zajtra, bude trvať najmenej štyri mesiace, kým sa dostaneme späť na 80 % objemov spred konfliktu, a s úplným obnovením dodávok nemôžeme počítať skôr než v prvom, alebo dokonca až v druhom štvrťroku 2027.“
Zároveň varoval, že globálne strategické ropné rezervy sú nebezpečne nízke. Len za dva mesiace svet podľa neho odčerpal zo zásob približne 250 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). „Máme efektívne krytie len na 30 až 35 dní. Musíme ho prinajmenšom zdvojnásobiť,“ vyzval na rýchlu obnovu a investície do rezerv.
Napriek globálnej transformácii zostane podľa neho dopyt po fosílnych palivách vysoký, a preto budú dôležité všetky formy energie. Celosvetový dopyt po rope sa bude „aj v 40. rokoch tohto storočia stále pohybovať výrazne nad úrovňou 100 miliónov barelov denne“.
Významným a zatiaľ málo doceneným motorom budúceho dopytu po elektrine je podľa neho technologický sektor. „Svet podceňuje, aká energeticky náročná bude revolúcia umelej inteligencie,“ zdôraznil Ál-Džábir. Globálny dopyt po elektrine zo strany dátových centier by sa mohol podľa neho do konca tohto desaťročia zdvojnásobiť.
