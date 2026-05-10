< sekcia Ekonomika
Šéf Saudi Aramco varuje pred dlhodobým narušením ropného trhu
Vyššie ceny ropy a rafinovaných ropných produktov pomohli Aramcu zvýšiť čistý zisk v 1. kvartáli o 25 %.
Autor TASR
Dubaj 10. mája (TASR) - Šéf najväčšieho svetového exportéra ropy varoval pred dlhodobým narušením ropného trhu v dôsledku takmer úplného uzavretia Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
„Ak by sa obchodné toky cez Hormuzský prieliv obnovili okamžite alebo ešte dnes, ropnému trhu by trvalo niekoľko mesiacov, kým by sa opäť vyrovnal,“ uviedol generálny riaditeľ saudskoarabského štátneho ropného giganta Saudi Aramco Amín Násir. „Ak však obchod a lodná doprava zostanú oddnes obmedzené viac než niekoľko týždňov, očakávame, že výpadok dodávok bude pretrvávať a trh sa vráti do normálu až v roku 2027.“
Tieto vyjadrenia poukazujú na rastúce riziko pre ropný trh v čase, keď konflikt na Blízkom východe vstupuje do tretieho mesiaca a rokovania medzi USA ani Iránom zamerané na obnovenie dodávok cez Hormuz nijako nepokročili. Doprava cez Hormuz zostáva takmer paralyzovaná a ceny ropy sa pohybujú v blízkosti 100 USD (85,03 eura) za barel (159 litrov).
Vyššie ceny ropy a rafinovaných ropných produktov pomohli Aramcu zvýšiť čistý zisk v 1. kvartáli o 25 %.
(1 EUR = 1,1761 USD)
„Ak by sa obchodné toky cez Hormuzský prieliv obnovili okamžite alebo ešte dnes, ropnému trhu by trvalo niekoľko mesiacov, kým by sa opäť vyrovnal,“ uviedol generálny riaditeľ saudskoarabského štátneho ropného giganta Saudi Aramco Amín Násir. „Ak však obchod a lodná doprava zostanú oddnes obmedzené viac než niekoľko týždňov, očakávame, že výpadok dodávok bude pretrvávať a trh sa vráti do normálu až v roku 2027.“
Tieto vyjadrenia poukazujú na rastúce riziko pre ropný trh v čase, keď konflikt na Blízkom východe vstupuje do tretieho mesiaca a rokovania medzi USA ani Iránom zamerané na obnovenie dodávok cez Hormuz nijako nepokročili. Doprava cez Hormuz zostáva takmer paralyzovaná a ceny ropy sa pohybujú v blízkosti 100 USD (85,03 eura) za barel (159 litrov).
Vyššie ceny ropy a rafinovaných ropných produktov pomohli Aramcu zvýšiť čistý zisk v 1. kvartáli o 25 %.
(1 EUR = 1,1761 USD)