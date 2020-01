Šéf Seatu odstúpil z funkcie, možno prejde do vedenia Renaultu

Frankfurt nad Mohanom/Paríž 7. januára (TASR) – Šéf španielskej automobilky Seat Luca de Meo odstúpil z funkcie. Dnes to uviedla automobilka Volkswagen, do ktorej portfólia Seat spadá. Luca de Meo tak urobil v období, keď nového výkonného riaditeľa intenzívne hľadá konkurenčný Renault.



"Luca de Meo odstúpil z pozície šéfa Seatu na vlastnú žiadosť a po vzájomnej dohode," uviedol VW v oficiálnom vyhlásení. De Meo patrí do užšieho zoznamu kandidátov na post šéfa Renaultu, čo pre agentúru Reuters potvrdil jeden zo zdrojov blízkych francúzskej firme.



Ďalšou kandidátkou na zozname je Clotilde Delbosová, ktorá v súčasnosti Renault dočasne vedie po tom, ako v októbri firma nečakane odvolala z tejto funkcie Thierryho Bollorého. Ten vo funkcii vystriedal Carlosa Ghosna, ktorého koncom roka 2018 zatkli v Japonsku a obvinili z porušovania japonských finančných zákonov.



Šance De Mea však môže ovplyvniť takzvaná konkurenčná klauzula, ktorá je súčasťou jeho kontraktu, uviedol ďalší zo zdrojov pre Reuters.



"Zatiaľ sa nedospelo k dohode, ako dlhé by malo byť obdobie, počas ktorého De Meo nesmie prejsť ku konkurencii," informoval zdroj. To znamená, že nie je isté, či Luca de Meo opustí Volkswagen, pod ktorý okrem Seatu a rovnomennej značky VW spadajú aj značky Bugatti, Lamborghini, Bentley, Škoda, Audi, Porsche a Ducati.