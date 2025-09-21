< sekcia Ekonomika
Šéf skupiny LVMH Arnault odmieta zavedenieň miliardárskej dane
Daň, ktorá by zdaňovala majetok v hodnote nad 100 miliónov eur dvojpercentnou sadzbou, si získala vo Francúzsku širokú podporu.
Autor TASR
Londýn 21. septembra (TASR) - Bernard Arnault, šéf skupiny LVMH a najbohatší muž vo Francúzsku dôrazne odmietol plány na zavedenie takzvanej miliardárskej dane a tvorcu tohto konceptu označil za krajne ľavicového ideológa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Daň, ktorá by zdaňovala majetok v hodnote nad 100 miliónov eur dvojpercentnou sadzbou, si získala vo Francúzsku širokú podporu. Premiér Sébastien Lecornu čelí tlaku Socialistickej strany, aby ju zahrnul do rozpočtu na rok 2026, inak bude čeliť hlasovaniu o dôvere, ktoré by mohlo zvrhnúť jeho vládu.
„Toto zjavne nie je technická ani ekonomická debata, ale skôr jasne vyjadrená túžba zničiť francúzsku ekonomiku,“ uviedol Arnault pre britský nedeľník Sunday Times. Architekta plánu, ekonóma Gabriela Zucmana, obvinil, že je „v prvom rade krajne ľavicový aktivista“, ktorý využíva „pseudoakademickú kompetenciu“ na presadzovanie ideológie zameranej na demontáž liberálneho ekonomického systému.
Zucman, profesor na prestížnej francúzskej škole École Normale Supérieure a Kalifornskej univerzite v Berkeley, tieto tvrdenia odmietol. „Nikdy som nebol aktivistom žiadneho hnutia ani strany,“ napísal na sociálnej sieti X a dodal, že jeho práca je založená na výskume, nie na ideológii.
Zucman bol medzi 300 ekonómami, ktorí verejne podporili ekonomickú platformu ľavicovej aliancie Nouveau Front Populaire pred minuloročnými parlamentnými voľbami vo Francúzsku. V nedávnom vystúpení argumentoval, že ultrabohatí platia proporcionálne menej daní ako mnohí iní občania, čo je nespravodlivosť, ktorú sa navrhovaná daň snaží zmierniť.
Daň má širokú podporu verejnosti. V prieskume verejnej mienky, ktorý si objednala Socialistická strana od inštitútu Ifop, ju tento mesiac podporilo 86 % respondentov.
Arnaultova skupina LVMH je najväčším výrobcom luxusných módnych tovarov na svete. Do jej portfólia patria značky ako Louis Vuitton, Moët Hennessy, Givenchy, Bulgari či Dior.
