< sekcia Ekonomika
Šéf skupiny Mercedes-Benz vyzýva na zmenu hospodárskej politiky
V rozhovore sa šéf Mercedesu zapojil aj do aktuálnej spoločenskej debaty o tom, či by sa v Nemecku malo zrušiť zákonné právo na prácu na čiastočný úväzok.
Autor TASR
Berlín 8. februára (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Medcedes-Benz Ola Källenius vyzýva na zmenu kurzu hospodárskej politiky v Nemecku. Roky stagnácie vytvárajú živnú pôdu pre krajnú pravicu, varoval v rozhovore, ktorý zverejnil počas víkendu týždenník Der Spiegel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
"Najväčšia európska ekonomika sa už „približne desať či 15 rokov uberá nesprávnym smerom,“ uviedol Källenius. Ak sa tento trend nezmení, „potom prídu pravicoví populisti, ktorí nemajú žiadne riešenia,“ varoval. Šéf automobilovej skupiny pripísal veľkú časť problémov situácii na trhu práce. Zdôraznil, že Nemecko v súčasnosti čelí jedným z najvyšších nákladov na pracovnú silu na svete. Zatiaľ, čo kedysi tieto výdavky kompenzovala vyššia produktivita, v súčasnosti to už podľa neho neplatí.
„Nechceme v Nemecku ázijské pracovné podmienky, ale musíme zmeniť smer, aby sa podnikanie a investície v Nemecku oplatili z hľadiska energií, daní a nákladov na pracovnú silu,“ priblížil Källenius.
V rozhovore sa šéf Mercedesu zapojil aj do aktuálnej spoločenskej debaty o tom, či by sa v Nemecku malo zrušiť zákonné právo na prácu na čiastočný úväzok. Skrátené úväzky majú opodstatnenie v prípadoch, ako je výchova detí alebo starostlivosť o členov domácnosti, bežná populácia však musí zvýšiť celkový počet odpracovaných hodín, inak „sa náš jedinečný motor produktivity ešte viac spomalí,“ uzavrel Källenius.
"Najväčšia európska ekonomika sa už „približne desať či 15 rokov uberá nesprávnym smerom,“ uviedol Källenius. Ak sa tento trend nezmení, „potom prídu pravicoví populisti, ktorí nemajú žiadne riešenia,“ varoval. Šéf automobilovej skupiny pripísal veľkú časť problémov situácii na trhu práce. Zdôraznil, že Nemecko v súčasnosti čelí jedným z najvyšších nákladov na pracovnú silu na svete. Zatiaľ, čo kedysi tieto výdavky kompenzovala vyššia produktivita, v súčasnosti to už podľa neho neplatí.
„Nechceme v Nemecku ázijské pracovné podmienky, ale musíme zmeniť smer, aby sa podnikanie a investície v Nemecku oplatili z hľadiska energií, daní a nákladov na pracovnú silu,“ priblížil Källenius.
V rozhovore sa šéf Mercedesu zapojil aj do aktuálnej spoločenskej debaty o tom, či by sa v Nemecku malo zrušiť zákonné právo na prácu na čiastočný úväzok. Skrátené úväzky majú opodstatnenie v prípadoch, ako je výchova detí alebo starostlivosť o členov domácnosti, bežná populácia však musí zvýšiť celkový počet odpracovaných hodín, inak „sa náš jedinečný motor produktivity ešte viac spomalí,“ uzavrel Källenius.