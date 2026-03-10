< sekcia Ekonomika
Šéf skupiny Volkswagen Oliver Blume vlani zarobil 7,4 milióna eur
Najlepšie plateným manažérom VW zostal v roku 2025 Blumeho predchodca, Herbert Diess. Vrátane príspevkov na dôchodok a pohyblivej zložky zarobil 9 miliónov eur.
Autor TASR
Wolfsburg 10. marca (TASR) - Pokles zisku spoločností Volkswagen (VW) a Porsche znížil aj zárobky generálneho riaditeľa skupiny Volkswagen Olivera Blumeho. V minulom roku dostal vrátane dôchodkových príspevkov a variabilnej odmeny 7,4 milióna eur, uviedol koncern v utorok vo svojej výročnej správe. V roku 2024 bol jeho zárobok približne o tri milióny eur vyšší. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najlepšie plateným manažérom VW zostal v roku 2025 Blumeho predchodca, Herbert Diess. Vrátane príspevkov na dôchodok a pohyblivej zložky zarobil 9 miliónov eur. Hoci Diess musel v roku 2022 odovzdať svoj post Blumovi a opustiť vrcholový manažment, zostal na výplatnej listine VW. Do dôchodku odišiel až v októbri 2025.
Hlavnými dôvodmi poklesu Blumeho odmeny boli zníženie bonusov vo VW a úplné zrušenie variabilnej odmeny v Porsche. Blume bol do konca roka 2025 generálnym riaditeľom oboch spoločností. Od 1. januára je už len šéfom VW.
