Šéf spoločnosti Nvidia nečakane navštívil Čínu

Peking 17. apríla (TASR) - V rámci obchodného konfliktu medzi USA a Čínou sa šéf americkej technologickej spoločnosti Nvidia Jensen Huang vydal na nečakanú cestu do Pekingu. Počas návštevy zdôraznil, že Čína je pre výrobcu počítačových čipov dôležitým odbytovým trhom, a vyjadril ochotu pokračovať v spolupráci s ázijskou krajinou, uviedli vo štvrtok čínske štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Dúfame, že budeme pokračovať v spolupráci s Čínou,“ povedal Huang podľa čínskej štátnej televízie CCTV na stretnutí so Žen Chung-pinom, šéfom Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu. Huangova cesta nebola ohlásená. Návšteva sa pravdepodobne uskutočnila v súvislosti s colným sporom medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Pekingom.



Nvidia v stredu oznámila, že v dôsledku obmedzení, ktoré úrady v USA zaviedli na vývoz čipov do Číny, príde o približne 5,5 miliardy dolárov (4,86 miliardy eur). Dôvodom je, že polovodiče H20, ktoré navrhla pre čínsky trh, aby spĺňali predchádzajúce obmedzenia USA, si budú teraz vyžadovať aj osobitnú vývoznú licenciu, vysvetlila spoločnosť. Podľa amerického ministerstva obchodu majú najnovšie reštrikcie zabrániť tomu, aby sa pokročilé polovodiče používali v čínskych superpočítačoch, uviedla spoločnosť.



Čipy americkej spoločnosti sa všeobecne považujú za nevyhnutné na vývoj umelej inteligencie (AI), čo platí aj v prípade čínskych firiem, ktoré sa zaoberajú touto technológiou. Nvidia uviedla, že očakávané náklady vo výške približne 5,5 miliardy USD v aktuálnom štvrťroku sa týkajú zásob, nákupných záväzkov a súvisiacich rezerv spojených s produktmi H20.



(1 EUR = 1,1324 USD)