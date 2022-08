Šéf SPP-D: Skúšky pridávania vodíka do zemného plynu sú zatiaľ úspešné

Bratislava/Blatná na Ostrove 24. augusta (TASR) – Pilotný projekt primiešavania vodíka do zemného plynu v Blatnej na Ostrove doteraz priniesol pozitívne výsledky. Vodík bude možné prepravovať v stávajúcom potrubí, uviedol v stredu na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ spoločnosti SPP-Distribúcia Martin Hollý.



"Zatiaľ sa nám podľa výsledkov potvrdzuje, že budeme schopní efektívnej distribúcie. To znamená, že nebude potrebné budovať siete nanovo, ale že bude stačiť urobiť nejaké drobné zmeny v sieti," povedal Hollý.



SPP-D spustila projekt v polovici júna a skúšky budú trvať do septembra. Pokiaľ výsledky dopadnú dobre, plánuje SPP-D do roku 2025 pridávanie piatich percent vodíka do zemného plynu a do roku 2030 už spoločnosť uvažuje s desaťpercentnou zmesou. V ďalších rokoch už by malo byť možné podľa záujmu zákazníkov a možností výrobcov pridávať aj viac ako 20 % vodíka.



SPP-D už v polovici augusta na sociálnej sieti uviedla, že od spustenia projektu v obci neboli zo strany odberateľov zaznamenané žiadne relevantné hlásenia ani sťažnosti. Problémy podľa SPP - Distribúcia nemali ani najstaršie, a tým aj najrizikovejšie atmosférické kotle a sporáky. Pozitívne dopadla aj kontrola tesnosti potrubných rozvodov či kontrola homogenity zmesi vodíka a zemného plynu.



Práve o otázkach okolo homogenity zmesi a tesnosti súčasných systémov diskutovali odborníci najčastejšie. Molekuly vodíka sú totiž výrazne menšie ako pri zemnom plyne, a preto by okrem vyšších nárokov na tesnosť mohli mať tendenciu sa zo zmesi oddeľovať.