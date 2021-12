Šéf Stellantis: Prechod na elektromobily prekračuje možnosti výrobcov

Miláno/Detroit 1. decembra (TASR) - Tlak na výrobcov automobilov, aby urýchlili prechod na elektrické vozidlá, potenciálne ohrozuje pracovné miesta a kvalitu vozidiel. Vyhlásil to v stredu generálny riaditeľ spoločnosti Stellantis Carlos Tavares, podľa ktorého majú výrobcovia problémy zvládnuť vyššie náklady na výrobu elektromobilov.



Vlády a investori chcú, aby automobilky urýchlili prechod na elektrické vozidlá, ale náklady na tento prechod sú vyššie, ako môže automobilový priemysel uniesť, povedal Tavares v rozhovore na konferencii Reuters Next.



Odhaduje, že elektrifikácia zvyšuje náklady výrobcov o ďalších 50 % v porovnaní s výrobou konvenčných vozidiel.



„Neexistuje spôsob, ako môžeme preniesť 50 % dodatočných nákladov na konečného spotrebiteľa, pretože väčšina strednej triedy to nebude schopná zaplatiť,“ upozornil.



Výrobcovia automobilov by mohli účtovať vyššie ceny a predávať menej áut, alebo akceptovať nižšie ziskové marže. Obe tieto cesty však povedú k škrtom, povedal Tavares.



Odborárski lídri v Európe a Severnej Amerike už varovali pred stratou desaťtisícov pracovných miest.



Výrobcovia automobilov potrebujú čas na testovanie a zabezpečenie toho, aby nová technológia fungovala, pripomenul Tavares. Tlačiť na zrýchlenie tohto procesu "bude kontraproduktívne". Povedie to k problémom s kvalitou, k najrôznejším problémom, skonštatoval.



Stellantis sa snaží vyhnúť škrtom zvyšovaním produktivity oveľa rýchlejším tempom, než je bežné v tomto odvetví. Počas nasledujúcich piatich rokov musí zvýšiť produktivitu o 10 % ročne, pričom v tomto odvetví je bežný nárast o 2 až 3 %.



"Až budúcnosť ukáže, kto to zvládne a kto zlyhá," poznamenal Tavares, podľa ktorého je to na hranici možností.



Očakáva sa, že náklady na výrobu elektrických vozidiel časom klesnú. Analytici predpokladajú, že batériové elektromobily a vozidlá so spaľovacím motorom by mohli dosiahnuť nákladovú paritu v druhej polovici tohto desaťročia.



Stellantis, rovnako ako ostatní výrobcovia áut so spaľovacími motormi, čelí konkurencii výrobcov čisto elektrických vozidiel, ako sú Tesla, Rivian a ďalší. Ide pritom o oveľa menšie firmy z hľadiska predaja vozidiel a zamestnanosti. Napriek tomu je trhová hodnota Tesly a Rivianu vyššia ako trhová hodnota Stellantisu, vlastníka značiek Jeep alebo vysoko ziskových pick-upov Ram.



Tento tlak investorov znásobujú vládne politiky zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov. Európska únia, Kalifornia a ďalšie jurisdikcie si stanovili za cieľ ukončiť predaj nových vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2035. Spojené kráľovstvo stanovilo rok 2030 ako konečný termín pre prechod na čisto elektrický pohon.



Podľa Tavaresa by sa vlády mali v rámci klimatickej politiky sústrediť skôr na vyčistenie energetického sektora a rozvoj infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel.



Spoločnosť Stellantis vznikla v roku 2021 zlúčením francúzskej automobilky Peugeot PSA a taliansko-americkej automobilky Fiat Chrysler Automobiles. Je na dobrej ceste dosiahnuť zníženie nákladov o 5 miliárd eur prostredníctvom zefektívnenia svojich operácií, povedal Tavares.



Stellantis v snahe urýchliť vývoj elektrických vozidiel vyčlenil 30 miliárd eur do roku 2025 na vývoj nových architektúr elektrických vozidiel, výstavbu závodov na výrobu batérií a investície do surovín a nových technológií.