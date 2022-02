Šéf Tesca v Británii varuje pred prudkým nárastom cien potravín

Londýn 7. februára (TASR) - Najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco v pondelok varoval, že pokiaľ ide o zdražovanie potravín, to "najhoršie ešte len príde". To vyvoláva čoraz väčšie obavy z tzv. krízy životných nákladov spôsobenej vysokou infláciou, ktorá sa vlani v decembri vyšplhala na takmer 30-ročné maximum 5,4 %.



John Allan, predseda predstavenstva spoločnosti Tesco, v nedeľu (6. 2.) upozornil, že ceny tovarov v predajniach reťazca by mohli v nasledujúcich mesiacoch vzrásť v priemere o 5 %, čo by ešte viac okresalo rozpočty domácností.



Od apríla sa pritom v Británii zvýšia dane zamestnancom aj firmám. A vzrastú tiež účty za energie. To uštedrí obyvateľom aj podnikom ďalší úder.



"To najhoršie ešte len príde, pretože nás ovplyvňujú rastúce ceny energií. Našich dodávateľov ovplyvňujú rastúce ceny energií," povedal Allan, podľa ktorého je tak pravdepodobné, že inflácia ešte stúpne. Dodal, že Tesco robí všetko, čo je v jeho silách, aby to kompenzovalo.



Britská vláda minulý týždeň predstavila finančnú podporu pre domácnosti po tom, ako regulačný úrad pre energie oznámil zvýšenie cien, ktoré odráža prudké zdražovanie zemného plynu a elektriny.



Britská skupina odborových zväzov TUC v pondelok uviedla, že každý ôsmy pracovník bude mať v nadchádzajúcich mesiacoch problémy s tým, aby si mohol dovoliť základné položky, pričom sa odvolal na vlastný prieskum.



"Milióny slabo platených pracovníkov budú čeliť tento apríl dokonalej búrke," povedala generálna tajomníčka TUC Frances O'Gradyová. "Vláda musí urobiť oveľa viac, aby pomohla rodinám, ktoré majú problémy, prekonať ťažké časy," dodala.



Decembrová miera inflácie na úrovni 5,4 % vysoko prekročila 2 % cieľ centrálnej banky Bank of England (BoE).



BoE minulý týždeň zvýšila úrokové sadzby a predpovedala, že ročná miera inflácie v Británii dosiahne vrchol v apríli na úrovni 7,25 %.



TASR správu prevzala z agentúry AFP.