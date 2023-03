Šéf TikToku popiera zdieľanie údajov užívateľov s čínskou vládou

Washington 22. marca (TASR) – Generálny riaditeľ spoločnosti TikTok odmietol tvrdenia, že prevádzkovateľ videoaplikácie postupuje osobné údaje amerických užívateľov vláde v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP. Šou C' Čche sa má vo štvrtok (23. 3.) zúčastniť na vypočúvaní v americkom Kongrese.



"TikTok nikdy s čínskou vládou nezdieľal žiadne údaje a ani nedostal takúto požiadavku. (...) Takejto požiadavke by ani nevyhovel, aj keby bola niekedy vznesená," plánuje povedať Šou C' Čche americkým zákonodarcom podľa v stredu zverejnených úryvkov z pripravovaného vystúpenia.



Materskú spoločnosť TikToku ByteDance nevlastní a ani nekontroluje žiadny vládny alebo štátny subjekt, pokračoval. "Dovoľte mi povedať to jednoznačne - ByteDance nie je agentom Číny ani žiadnej inej krajiny," zdôraznil.



Šou C' Čche má v americkom Kongrese vypovedať v súvislosti s možným postupovaním osobných údajov čínskej vláde a ďalšími záležitosťami.



Mimoriadne populárna sociálna sieť TikTok má na celom svete asi miliardu používateľov. Len v USA TikTok používa viac ako 100 miliónov ľudí, najmä z radov mladšej generácie. V ostatných rokoch sa sieť dostala na Západe pod prísny dohľad pre obavy, že by mohla Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta.



Kongres USA už vlani v decembri schválil zákaz používania TikToku na služobných zariadeniach svojich zamestnancov. Z bezpečnostných dôvodov sa pre tento krok rozhodli viaceré ďalšie krajiny, ako aj Európska komisia, Európsky parlament i Rada EÚ.