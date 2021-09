Šéf ukrajinskej diplomacie hrozí Budapešti odvetou v kauze plynu

Budapešť 30. septembra (TASR) - Ukrajina sa snaží o plnohodnotné priateľstvo s Maďarskom, avšak je pripravená na diplomatickú odvetu v prípade, ak si Budapešť nebude ctiť ukrajinské záujmy. Podľa agentúry MTI to vyhlásil vo štvrtok v Kyjeve šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba.



MTI citovala správu agentúry UNIAN, podľa ktorej ukrajinský minister v súvislosti so vzájomnými vzťahmi Maďarska a Ukrajiny označil za "dobrú vec" ochranu národnostných menšín, ale za "hriešnu vec" otázku maďarskej zmluvy s Ruskom, v zmysle ktorej bude trasa dodávania plynu obchádzať Ukrajinu.



"Ukrajinskí diplomati sú pripravení pokročiť v záležitostiach vzdelávania, ochrany práv menšín, v ktorých sa už dosiahli vážne výsledky," zdôraznil Kuleba, ktorý ale dodal, že rokovanie zmiešanej ukrajinsko-maďarskej komisie pre hospodársku spoluprácu odročila ukrajinská strana pre kauzu zmluvy o dodávkach plynu na neurčito.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo maďarského veľvyslanca v Kyjeve Istvána Íjgyártóa, aby mu tlmočilo svoj postoj k novej zmluve o dodávkach plynu, ktorú Maďarsko v pondelok podpísalo s ruským plynárenským koncernom Gazprom. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si pre situáciu okolo tejto zmluvy v pondelok predvolalo ukrajinskú veľvyslankyňu v Budapešti Ľubov Nepopovú.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na postoj Kyjeva, deklarovaný po podpísaní zmluvy o dodávkach plynu do Maďarska, konštatoval, že konanie Kyjeva, ktorý chce brániť v bezpečných dodávkach zemného plynu slúžiaceho na vykurovanie domovov a fungovanie priemyslu, považuje Budapešť za vážny útok na suverenitu a národnú bezpečnosť Maďarska.



Maďarsko bude z Ruska ročne dostávať 3,5 miliardy kubických metrov zemného plynu cez Srbsko prostredníctvom plynovodu Turkish Stream a jeho pozemného predĺženia a miliardu kubických metrov zemného plynu cez Rakúsko.