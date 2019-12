Šéf UniCreditu poprel prepúšťanie v Bank Austria

Miláno/Viedeň 24. decembra (TASR) - Šéf talianskej bankovej skupiny UniCredit Jean Pierre Mustier poprel špekulácie, že plánuje odpredať divíziu súkromných klientov vo svojej rakúskej dcére Bank Austria. "Rakúsko má silné strategické spojenie k skupine UniCredit. Voláme sa Bank Austria, pracujeme radi v Rakúsku a v Rakúsku aj zostaneme. Koniec špekuláciám," povedal v rozhovore pre denník Die Presse.



Ohlásené rušenie miest v Rakúsku odmietol Mustier podrobnejšie komentovať, pretože vedenie v súčasnosti rokuje s odbormi. Podľa neho však nepôjde o žiadne prepúšťanie z organizačných dôvodov, ale využijú prirodzenú fluktuáciu a nadchádzajúcu vlnu odchodov do dôchodku.



"Povedali sme, že naše plány do roka 2023 stoja výlučne na organickom raste, s výnimkou menších akvizícií vo východnej Európe v hodnote niekoľkých stoviek miliónov eur, ak sa nejaká vyskytne," povedal.



Mustier chce aj po roku 2023 zostať vo vedení UniCreditu. "Áno, mám to v úmysle, ak sa tak rozhodne správna rada a valné zhromaždenie akcionárov. Teraz realizujeme plány do roka 2023, potom budú nasledovať ďalšie," dodal.