Streda 18. marec 2026
Šéf UniCreditu vyzval Commerzbank na konštruktívny dialóg o prevzatí

Frankfurt nad Mohanom 18. marca (TASR) - Generálny riaditeľ talianskej banky UniCredit Andrea Orcel potvrdil, že jeho spoločnosť má záujem o úplné prevzatie nemeckého finančného ústavu Commerzbank. Ponuka je na 100 % akcií, uviedol v stredu na finančnej konferencii, ktorú zorganizovala americká banka Morgan Stanley. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

UniCredit má záujem o „konštruktívny osobný dialóg“ so všetkými zúčastnenými stranami, povedal Orcel s tým, že pokusy o jeho nadviazanie za posledných 18 mesiacov neboli úspešné. Talianska strana je otvorená rôznym scenárom, ale verí, že výsledkom rokovaní bude „obojstranne výhodná situácia“, uzavrel Orcel.

Taliansky bankový gigant je v súčasnosti najväčším akcionárom Commerzbank, v ktorej kontroluje viac ako 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším trom percentám. Ponuku na prevzatie, ktorá Commerzbnak oceňuje na takmer 35 miliárd eur, podala UniCredit v pondelok (16. 3.). Návrh zodpovedá cene 30,80 eura za jednu akciu Commerzbank, čo je o 4 % viac v porovnaní s piatkovou (13. 3.) uzatváracou cenou. Konečnú ponuku plánuje UniCredit predložiť až v máji. Predtým musia jej akcionári schváliť potrebné navýšenie kapitálu.

Commerzbank trvá na svojej nezávislosti, v čom ju podporujú odbory aj nemecká vláda.
