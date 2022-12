Šéf Uniperu vyzval akcionárov, aby schválili znárodnenie

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecká spoločnosť Uniper vyzvala akcionárov, aby schválili záchranný balík a znárodnenie, ktoré bude stáť vládu viac ako 50 miliárd eur. V opačnom prípade bude musieť zvážiť podanie návrhu na vyhlásenie platobnej neschopnosti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Generálny riaditeľ Klaus-Dieter Maubach pred mimoriadnym zhromaždením akcionárov v pondelok povedal, že problémy spôsobené stratou dodávok plynu potrubím z Ruska môžu viesť k tomu, že akcionári prídu o všetko, ak neprijmú návrh na prevzatie Uniperu štátom.



Gazprom bol kedysi najväčším dodávateľom plynu pre Uniper. Po invázii Ruska na Ukrajinu však Západ zaviedol prísne sankcie proti Moskve a tá na oplátku obmedzila dodávky plynu do Európy. To prinútilo Uniper nakupovať plyn za oveľa vyššie ceny na spotovom trhu. Výsledkom bola strata 40 miliárd eur za prvých deväť mesiacov 2022 pre dovozcu, ktorý dodáva približne tretinu plynu v Nemecku. Ide o jednu z najväčších v rámci nemeckých firiem. Vysoké ceny energií tak dohnali Uniper na pokraj bankrotu.



Nemecká vláda sa rozhodla zachrániť spoločnosť, keďže má obavy, že jej kolaps by mohol ohroziť dodávky plynu a spôsobiť zmätok v najväčšej európskej ekonomike.



"Opatrenia (vládne) sú nevyhnutné pre budúcnosť tejto spoločnosti," chystá sa povedať Maubach v prejave, ktorého text bol zverejnený už pred začiatkom stretnutia o 12. h SEČ.



"Ak nebude udelený súhlas, budeme musieť veľmi kriticky prehodnotiť tzv. prognózu pokračovania činnosti našej spoločnosti," vyhlásil a dodal, že podľa názoru predstavenstva by prípadná platobná neschopnosť mohla akcionárom priniesť úplnú stratu.



Ak záchranný balík schvália, vláda bude vlastniť v najväčšom nemeckom obchodníkovi s plynom podiel tesne pod hranicou 99 %. Za tento podiel bude zodpovedné nemecké ministerstvo financií, uviedol v pondelok Uniper.



Súčasný väčšinový akcionár, fínska spoločnosť Fortum, v dôsledku toho odíde zo spoločnosti, aj keď si ponechá právo predložiť počiatočnú ponuku na švédske jadrové a hydroenergetické aktíva Uniperu do konca roku 2026, ak by sa ich spoločnosť rozhodla predať, čo však Uniper v súčasnosti neplánuje.