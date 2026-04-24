Šéf ÚRSO ocenil snahu T. Tarabu pri projekte Málinec
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík ocenil aktivity vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) pri presadzovaní projektu prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec. Podľa neho ide o investíciu, ktorá môže zásadne posilniť stabilitu slovenskej energetiky. Po piatkovej konferencii televízie TA3 o vodárenstve o tom informovalo Ministerstvo životného prostredia SR.
Holjenčík zdôraznil, že Slovensko čelí rastúcim výzvam spojeným s cenami energií aj dôsledkami klimatických politík, a preto víta projekt, ktorý môže pomôcť zabezpečiť stabilné a bezpečné dodávky energie. „Osobitne vítam aktivitu vicepremiéra Tarabu dotiahnuť významnú investíciu PVE Málinec do úspešného konca a považujem ju za skvelú investíciu v prospech celého Slovenska. Regulačná energia bude uchovaná a podporí stabilitu a spoľahlivosť celej energetickej sústavy,“ uviedol Holjenčík.
Minister životného prostredia na konferencii ďalej informoval, že rezort aktuálne investuje stovky miliónov eur do odkanalizovania a budovania vodovodov, najmä z eurofondov a Environmentálneho fondu. „Také tempo odkanalizovania, ako dosahujeme dnes, tu nikdy nebolo. Eurofondy tu však nebudú večne, preto musíme analyzovať všetky možnosti, ako zabezpečiť do budúcnosti udržateľné financie do vodárenstva,“ uviedol.
Napriek týmto investíciám však Slovensko čelí podľa neho investičnému dlhu vo výške 8 až 10 miliárd eur. Riešením môže byť kombinácia úprav cien, prehodnotenia majetku vodárenských spoločností či zapojenie súkromného kapitálu, napríklad formou projektov verejno-súkromného partnerstva.
