Šéf ÚRSO odmieta povinné zavádzanie dynamických taríf za elektrinu
Odberateľ sa pre dynamickú tarifu rozhodne len vtedy, ak mu to bude dávať ekonomický zmysel.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Dynamické tarify elektriny by mali byť v ponuke dodávateľov od začiatku budúceho roka, no nebudú povinné. Odberateľ sa pre dynamickú tarifu rozhodne len vtedy, ak mu to bude dávať ekonomický zmysel, teda dynamické tarify budú iba jednou z možností, nie povinnosťou, uviedol v stredu predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík.
„Naším zámerom je zatraktívniť využívanie dynamických taríf pre čo možno najširšiu skupinu odberateľov. Zdôrazňujem, že všetky ostatné možnosti výberu taríf zostanú zachované, teda vylučujem akýkoľvek nátlak na spotrebiteľov. Dynamické tarify sú už od roku 2012 dobrovoľnou možnosťou a také aj zostanú,“ zdôraznil Holjenčík.
ÚRSO podľa neho nastaví novú legislatívu tak, aby dynamické tarify mohli byť pre odberateľa výhodné - ten bude musieť sledovať vývoj trhových cien na budúci deň a tomu prispôsobiť svoje správanie. Ak sa domácnosť rozhodne pre dynamickú tarifu, distribučná spoločnosť jej bezplatne nainštaluje inteligentný merací systém (IMS).
Úrad upozornil, že jeho iniciatíva týkajúca sa digitálnej transformácie trhu je aj európskou požiadavkou, teda nie je to žiadny „výmysel slovenského regulátora“. Všetky pripravované kroky sú podľa ÚRSO v súlade požiadavkami EÚ na vyššiu efektívnosť a dereguláciu, pričom ochrana spotrebiteľa zostáva pre ÚRSO absolútnou prioritou.
ÚRSO zároveň odmietol tvrdenia, že dynamické ceny spôsobia sociálne nerovnosti, keďže ide o dobrovoľný produkt, ktorý si pasívni odberatelia nemusia zvoliť.
