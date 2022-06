Šéf ÚVO hovoril s europoslancami aj o lepšej kontrole eurofondov

Bratislava 27. júna (TASR) - Vytvorenie národnej autority pre kontrolu zákaziek financovaných z eurofondov v novom programovom období, ktorou sa stáva Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Aj to bola jedna z tém pondelkového stretnutia predsedu úradu Miroslava Hliváka so slovenskými europoslancami.



Šéf ÚVO pozval všetkých slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP), pozvanie prijali Ivan Štefanec a Miriam Lexmann. Na pôde úradu rokovali aj o profesionalizácii, detašovaných pracoviskách ÚVO v regiónoch a o verejnej politike otvorenej komunikácie, informovala riaditeľka tlačového odboru úradu Janka Zvončeková.



"Úrad musí byť vo verejnej pozornosti, nesmieme dovoliť, aby politici siahli na jeho nezávislosť, aby sa nezničila tvrdá práca, ktorú som od roku 2017 spolu s kolegami na úrade odviedol v snahe o ochranu verejných peňazí a verejného záujmu," vyhlásil pri tejto príležitosti Hlivák.



Štefanec ocenil prácu úradu, aj v kontexte presadenia jednoduchšieho procesu kontroly eurofondových zákaziek. Zároveň upozornil na veľký objem európskych peňazí určených pre Slovensko.



"Budeme čerpať obrovské množstvo prostriedkov, dokonca 6-krát viac ako v minulom období, keď spočítame európske prostriedky a fond obnovy a odolnosti. O to je dôležitejšie, aby prostriedky prišli na Slovensko, aby z nich malo úžitok čo najviac občanov a preto je dôležitý tento proces, na ktorý dbáme a na jeho zjednodušení nám veľmi záleží," konštatoval europoslanec s tým, že mu tiež záleží, aby z európskych peňazí čerpali nielen veľké firmy, ale čoraz viac aj malí podnikatelia.



Zjednodušenie procesu kontroly eurofondových zákaziek ocenila aj Lexmann. "Dôvera občanov v štát a jeho úrady je absolútne kľúčová pri tom, aby štát mohol efektívne riešiť aj také krízové situácie, v akej sa nachádzame dnes. Preto vítam, že v dôsledku práce predsedu úradu sa podarilo prijať zákon, ktorý dáva nádej, že táto dôvera môže rásť," dodala europoslankyňa.