Šéf ÚVO odmieta spájanie zrušenia tendra na úsek D1 s politikou
Príprava novej súťaže na výstavbu D1 Turany - Hubová je v súčasnom štádiu otázkou niekoľkých týždňov.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič dôrazne odmieta spájanie jeho rozhodnutia o zrušení súťaže na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany -Hubová s vplyvom ktorejkoľvek časti politického spektra.
„Najvyššou prioritou Úradu pre verejné obstarávanie naďalej zostáva zachovanie politickej nezávislosti,“ zdôraznil Kubovič vo štvrtok v stanovisku na reakcie na jeho rozhodnutie.
V danej veci rozhodoval predseda ÚVO prvý raz na základe podnetu jedného zo záujemcov v súťaži, ktorý namietal nezákonnosť prvostupňového rozhodnutia. Predseda úradu na prvom stupni nerozhoduje, preto svoj právny názor na predmetnú vec vyjadril až v tomto rozhodnutí. Konať musí bez ohľadu na prípadné prebiehajúce súdne konania.
Ako uviedol hovorca ÚVO Michal Dzurjanin, dôvodom zrušenia uvedenej súťaže bolo, že prísne požiadavky na skúsenosti dodávateľa s výstavbou tunela neboli premietnuté do zmluvných podmienok. To znamená, že do súťaže by sa mohli prihlásiť iba záujemcovia, ktorí by ich museli splniť, ale podľa návrhu zmluvy by ich už pri výstavbe nemuseli dodržať. Takýto postup je podľa úradu neopodstatneným obmedzením hospodárskej súťaže.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) označil uplynulú stredu za nesprávne rozhodnutie predsedu ÚVO o zrušení súťaže na výstavbu úseku D1 Turany - Hubová. „Začali sme okamžite s prípravou nového verejného obstarávania. Zároveň však budeme nútení obrátiť sa na súd, aby rozhodnutie predsedu preskúmal,“ informoval minister. Podľa neho je legitímne taktiež si položiť otázku, či takéto rozhodnutie predsedu ÚVO nemožno považovať za politicky motivované. „Myslím si, že mal by to byť apolitický úrad,“ poznamenal Ráž a priznal, že rozhodnutie ho nahnevalo.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) označil uplynulú stredu za nesprávne rozhodnutie predsedu ÚVO o zrušení súťaže na výstavbu úseku D1 Turany - Hubová. „Začali sme okamžite s prípravou nového verejného obstarávania. Zároveň však budeme nútení obrátiť sa na súd, aby rozhodnutie predsedu preskúmal,“ informoval minister. Podľa neho je legitímne taktiež si položiť otázku, či takéto rozhodnutie predsedu ÚVO nemožno považovať za politicky motivované. „Myslím si, že mal by to byť apolitický úrad,“ poznamenal Ráž a priznal, že rozhodnutie ho nahnevalo.