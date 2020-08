Šéf Vodohospodárskej výstavby rokoval so zástupcami rezortov dopravy

Bratislava 19. augusta (TASR) – Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby (VV) Vladimír Kollár v utorok (18. 8.) rokoval so zástupcami ministerstiev dopravy Slovenska a Českej republiky. Zaujímali sa o postup prác na modernizačnom projekte obnovy plavebných komôr aj o samotnú prevádzku Vodného diela Gabčíkovo. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci rokovania zmiešaného výboru medzi slovenským a českým ministerstvom.



Kollár zdôraznil, že ekológia a vodné hospodárstvo musia ísť ruka v ruke. "Okolie Vodného diela Gabčíkovo, konkrétne ľavostranná ramenná sústava Dunaja, je zdrojom obrovského prírodného bohatstva. Je to unikátna lokalita s lužnými lesmi, mokraďami a vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. A tak, ako som diskutoval s pánom ministrom životného prostredia, budeme sa zaoberať dostatkom vody pre toto unikátne územie. Aby sa aj na území Slovenskej republiky ramená Dunaja viackrát do roka dotovali vodou vo zvýšenej miere," priblížil.



VV podotkla, že pri prevádzke vodného diela sa akékoľvek manipulovanie s vodou riadi Dočasným manipulačným poriadkom, ktorý sa musí aktualizovať minimálne každých päť rokov. Preto sa vytvoril tím zamestnancov podniku, ktorí začali pripravovať návrh aktualizácie tohto poriadku.



Zástupcovia oboch ministerstiev sa v rámci projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo zaujímali aj o vykonávané stavebné práce. Aktuálne sa podľa VV práce sústreďujú v pravej plavebnej komore, ktorá je modernizovaná ako prvá. Na dolnom zhlaví v súčasnosti zvárači finišujú so zostavovaním oceľových vrát. Ľavé krídlo je už takmer hotové a montážnici finalizujú do výslednej podoby aj pravé krídlo. Pokračuje aj modernizácia v mieste plávacích bitiev, ktoré slúžia na vyviazanie plavidla pri vplávaní do komory a práce na stabilizácii podložia.



"Je mimoriadne dôležité, aby sa všetky práce realizovali nielen načas, ale aj s dôrazom na najvyšší stupeň kvality a bezpečnosti. Kontrola zhotovených prác je viacstupňová a verím, že budeme v projekte len napredovať," poznamenal Kollár.



K hlavným aktivitám projektu "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy Vodného diela Gabčíkovo" patrí modernizácia horných a dolných vrát, inovácia systému plnenia a vypúšťania komôr, stabilizácia podložia a vytvorenie expertného kontrolného systému. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z grantového programu Nástroj na prepájanie Európy vo výške 85 %. Povinné spolufinancovanie Vodohospodárskou výstavbou je vo výške 15 %. Grant na projekt schválený v roku 2016 predstavuje sumu takmer 123 miliónov eur bez DPH.