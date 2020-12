Šéf Volkswagenu očakáva autonómne vozidlá na trhu v rokoch 2025-2030

Berlín 6. decembra (TASR) - Šéf Volkswagenu Herbert Diess očakáva, že autonómne vozidlá by sa mohli dostať na trh najneskôr do 10 rokov. Ako uviedol v rozhovore pre týždenník Wirtschaftswoche, počíta s tým, že autonómne vozidlá by mohli byť pripravené na uvedenie na trh v období rokov 2025 až 2030.



Diess poukázal na zlepšujúcu sa výkonnosť čipov potrebných do autonómnych áut. Navyše, aj vývoj v oblasti umelej inteligencie celý proces urýchľuje.



"Dá sa očakávať, že tieto systémy budú čoskoro schopné zvládať aj zložité situácie v rámci autonómneho riadenia," povedal Diess pre Wirtschaftswoche.